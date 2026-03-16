Detenido el conductor drogado y la copitolo de un coche en el que había cocaína, dinero y una báscula

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SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un conductor drogado que circulaba de forma irregular y a la copitolo que viajaba en el vehículo, en el que los agentes incautaron al revisar el interior dos bolsitas de polvo blanco (supuestamente cocaína), dinero fraccionado y una báscula.

Ambos arrestos, por supuestos delitos contra la salud pública y seguridad vial, se produjeron el pasado sábado por la noche, a las 23.20 horas, por parte de efectivos municipales que estaban patrullando por la calle Ernest Lluch.

Durante esas labores observan la conducción irregular del turismo por lo que interceptaron e identificaron al automovilista, un hombre de 38 años, que dio positivo en cocaína y THC en la prueba de drogas.

Junto al conductor viajaba una mujer de 56 que también fue detenida, y se instruyeron contra ambos diligencias judiciales por un supuesto delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial.

El vehículo fue retirado por una grúa al depósito de Ojaiz, ha informado la Policía Local.