Detenido un conductor drogado que había robado cuatro baterías de camión tras una persecución por la A-67 y la S-30

Baterías de camión sustraídas - POLICÍA LOCAL

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un hombre de 50 años que conducía drogado y que había robado cuatro baterías de camión tras una persecución por la autovía A-67 en dirección a Bezana y por la S-30 en dirección a Solares.

Pasadas las 2.00 horas de este martes, los agentes se cruzaron en la calle Abilio García Barón con un coche que llevaba las placas de la matrícula ocultas con papel vinílico y cinta adhesiva, al que dieron el alto con señales luminosas y sonoras sin resultado.

Entonces se inició una persecución a gran velocidad que continuó por la avenida de Nueva Montaña, la autovía A-67 en dirección a Bezana y la S-30 en dirección a Solares, en la que el conductor realizaba frenazos y cambios de carril bruscos para intentar evitar a la Policía.

Después de realizar un cambio de sentido en la S-30 y girar en una rotonda en obras, pinchó una rueda, lo que provocó que perdiera la cubierta, salieran chispas al rozar la llanta con el asfalto y aminorara la marcha, momento en el que los agentes consiguieron que se detuviera.

En la inspección del vehículo localizaron en el maletero cuatro baterías de camión, guantes y herramientas, que posteriormente comprobaron que se habían robado de dos camiones que estaban aparcados en la calle Abilio García Barón.

El sujeto fue detenido por dos supuestos delitos, uno contra el patrimonio y otro contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria.

Además, en la prueba de drogas dio positivo en cocaína y THC, por lo que se instruyó expediente administrativo.

En la persecución del vehículo colaboró una dotación de la Guardia Civil y otra de la Policía Local de Camargo.