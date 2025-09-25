Detenido un conductor de Torrelavega que huyó de un control en las fiestas de Comillas

Circuló sin carné y de forma temeraria, con riesgo para agentes y peatones, hasta que tuvo un accidente en Puente San Miguel y se fugó

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un conductor de 37 años y vecino de Torrelavega que presuntamente se saltó un control de alcohol y drogas en las fiestas de Comillas del pasado mes de julio y se fue del lugar circulando de forma temeraria hasta que tuvo un accidente en Puente San Miguel, donde abandonó el vehículo y huyó.

El hombre, que carecía de permiso de conducción y tenía en vigor una orden de búsqueda y arresto de un juzgado de Palencia, ha sido identificado y localizado en septiembre, cuando ha quedado detenido y ha pasado a disposición judicial, ha informado este jueves la Benemérita, que le atribuye supuestos delitos de circulación temeraria, carecer de carné de conducir, atentado y desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

Los hechos ocurrieron a finales de julio, cuando con motivo de las fiestas patronales de Comillas, el Sector de Tráfico de la región estableció varios dispositivos de alcohol y drogas en carreteras próximas a la localidad.

En uno ellos, un conductor no se detuvo ante las señales de los agentes, poniendo "en grave riesgo la integridad física" de los mismos, ya que estuvo a punto de arrollarlos. Los agentes hicieron un seguimiento a distancia del vehículo y alertaron al resto de patrullas de servicio de lo ocurrido.

Comprobaron durante el trayecto que el sospechoso realizaba una conducción "manifiestamente temeraria, a velocidad excesiva e invadiendo el carril izquierdo, poniendo en grave riesgo la seguridad de la circulación y la de los peatones que transitaban a su paso", especialmente por las travesías de Comillas, Cóbreces y Santillana del Mar.

Finalmente, sufrió un accidente en Puente San Miguel, abandonó el vehículo y huyó para evitar ser detenido. A partir de entonces, se inició una "compleja" investigación para su localización, que ha concluido este mes de septiembre con la identificación, detención y puesta a disposición judicial.