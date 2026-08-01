El detenido por el crimen de Perines pasará a disposición judicial el lunes

Imagen de la puerta del piso de Perines precintado por la Policía Nacional - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El detenido por el presunto asesinato de su pareja en un piso de la calle Perines, que se investiga como un posible caso de violencia de género, se prevé que pase a disposición judicial este lunes, 3 de agosto, por la mañana, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

El hombre, de 39 años, que este viernes ha confesado la autoría del crimen de una mujer de 27 con la que tiene un hijo de corta edad en común, se mantiene desde ese momento en dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cantabria.

El implicado y la fallecida --hija del exdirector general de Cultura del Gobierno de Cantabria Joaquín Solanas-- no tenían ninguna denuncia previa, por lo que la situación de ella no estaba contemplada en el Sistema VioGén, que centraliza y coordina la protección de las víctimas de violencia de género.

El teléfono gratuito de la Policía Nacional 091 recibió la llamada de aviso a las 12.30 horas de este viernes y, una vez en el lugar, los agentes hallaron dentro de la vivienda a una mujer tumbada en el suelo con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca. Aunque solicitaron la presencia urgente de servicios sanitarios, solo pudieron confirmar la muerte de la víctima.

En el lugar, los efectivos detuvieron a la pareja de la fallecida, que en el momento confesó los hechos y fue trasladado a dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Asimismo, se activó el protocolo para casos de violencia de género.