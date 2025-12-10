Detenido por dar dos bofetones e insultar a una enfermera en las Urgencias de Valdecilla

Archivo - Vehículo policial junto al Hospital Marqués de Valdecilla - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por dar dos bofetones e insultar a una enfermera en las Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

Según ha informado este miércoles el Cuerpo, el 6 de diciembre el 091 recibió una llamada en la que se comunicaba que un paciente acababa de agredir a una enfermera en el Servicio de Urgencias de Valdecilla.

Los agentes se desplazaron al lugar y recabaron información de lo ocurrido tanto de testigos como de la propia enfermera agredida.

Según pudieron saber, momentos antes, un paciente que se hallaba en uno de los boxes de Urgencias salió del mismo y comenzó a gritar y molestar al resto de enfermos, por lo que una enfermera se dirigió hacia él y trató de calmarle, ante lo que éste reaccionó violentamente contra ella, dándole "dos bofetones".

Seguidamente, el agresor intentó abandonar el lugar pero fue interceptado por personal de seguridad privada del centro sanitario, que lo mantuvo controlado hasta la llegada de la Policía Nacional.

Con toda la información recabada, los policías procedieron a la detención del individuo como presunto autor de delito de atentado a la sanitaria y fue trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.