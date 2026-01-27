Detenido por falsificar 90 recetas de ocho médicos del SCS para tres pacientes

Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, cuyo trabajo está relacionado con el ámbito sanitario, por falsificar, al menos, 90 recetas del Servicio Cántabro de Salud (SCS), en las que figuraban ocho médicos y tres pacientes distintos, desde el año 2023.

Como consecuencia de la falsificación, el SCS ha tenido que sufragar más de 600 euros de medicamentos dispensados de manera fraudulenta, ha informado este martes la Policía Nacional.

La investigación comenzó en septiembre de 2025, cuando una doctora, perteneciente al Colegio de Médicos de Cantabria, denunció que alguien había falsificado una receta que ella no había realizado y en la que figuraba su sello oficial de colegiada.

Según explicó la facultativa, el Colegio de Médicos la había informado de que una persona había presentado en una farmacia una receta "sospechosa de haber sido falsificada".

La doctora comprobó que el tipo de letra y la firma que aparecían en la receta no eran suyas, y, además, ella no había prescrito el medicamento que aparecía en la misma, ni tampoco era paciente suyo la persona destinataria. Mientras, el sello sí se parecía al que utilizaba, si bien nunca se lo habían sustraído ni lo había extraviado, según indicó.

Así, una vez presentada la denuncia, agentes de la Policía Nacional especializados en ese tipo de delitos iniciaron una investigación, en colaboración con el Área de Inspección y Evaluación de la Dirección General de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital.

Los agentes comprobaron que una persona había acudido en varias ocasiones a las mismas farmacias, en las que presentaba recetas originales en papel "con indicios de falsificación" para retirar los fármacos, lo que constituye "un comportamiento y un formato poco habitual para la dispensación de este tipo de medicamentos".

La investigación policial logró identificar al presunto autor de los hechos, cuyo trabajo guardaba relación con el ámbito sanitario y del que supuestamente se aprovechó para falsificar las recetas.

Así, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre como presunto autor de un delito continuado de falsedad documental y estafa. Posteriormente, tras tomarle declaración, fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.