Detenido un hombre ebrio por dañar cuatro vehículos en la calle Vargas

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido en la madrugada de este sábado, gracias a la colaboración ciudadana, a un hombre de 41 años, en "un fuerte estado de intoxicación alcohólica", por causar daños en cuatro vehículos aparcados en la calle Vargas.

Un ciudadano vio al implicado muy alterado mientras daba patadas a espejos retrovisores y tiraba al suelo varios vehículos de tres ruedas, a los que causó daños.

Cuando los agentes llegaron al lugar, pasada la una de la madrugada, localizaron a una persona que correspondía con la descripción aportada por el testigo y que presentaba síntomas de intoxicación etílica.

El hombre fue detenido en la calle Alta por un supuesto delito contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.