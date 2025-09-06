Detenido un hombre ebrio que ocupó los carriles de una calle e insultó y se abalanzó sobre los policías

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este viernes a un hombre de 46 años que, ebrio, ocupó los carriles de una calle, se interpuso en la circulación de los vehículos e insultó a los agentes sobre los que se abalanzó.

Según ha informado el cuerpo, el suceso se produjo a las 12.25 horas en la avenida de los Castros cuando, en el transcurso de una intervención, los agentes identificaron y detuvieron al implicado que se encontraba en la calle ocupando los carriles de circulación y se estaba interponiendo en la trayectoria de los vehículos. Los policías le ordenaron que abandonara la calzada, a lo que hizo caso omiso.

Por este motivo, fue trasladado a la acera, donde se negó reiteradamente a ser identificado y adoptó una actitud agresiva hacia los agentes, insultándoles y abalanzándose sobre ellos. En ese momento, le redujeron y detuvieron, a lo que opuso una resistencia activa.

La Policía ha instruido las preceptivas diligencias judiciales por los supuestos delitos de atentado, desobediencia y resistencia a agente de la autoridad y otro de daños intencionados en el vehículo policial cuando estaba siendo trasladado a dependencias policiales.