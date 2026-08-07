Detenido un hombre por golpear con un taburete en la cabeza al novio de su hermana

Una patrulla de la Policía Nacional en el Paseo de Pereda, en Santander. - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por golpear con un taburete en la cabeza al novio de su hermana.

Según ha informado este viernes el Cuerpo, el suceso se produjo el pasado martes, 4 de agosto, en Santander. Sobre las 9.00 horas, los agentes recibieron una llamada por un altercado en un domicilio de Puertochico.

Tras llegar al lugar, localizaron en el rellano de la vivienda a un hombre que tenía una herida sangrante en la cabeza, además de lesiones en la cara, por lo que solicitaron asistencia sanitaria.

El herido explicó a la Policía que vivía en ese inmueble con su pareja y que se encontró al hermano, el cual le agredió con el asiento de un taburete plegable y con el puño, causándole dichas lesiones.

Una vez llegaron los servicios sanitarios, trasladaron al herido al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde le suturaron las heridas.

Después, los policías localizaron en el domicilio al presunto agresor, lo detuvieron y le trasladaron también al centro hospitalario porque presentaba heridas en las manos.

Finalizadas todas las diligencias de investigación, el detenido pasó a disposición judicial y quedó en libertad.