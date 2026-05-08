Detenido un hombre tras poner a la venta una máquina que había sido robada en una obra de Santander en 2023

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del delito de receptación tras poner a la venta una máquina fratasadora (para alisar superficies de hormigón) que había sido sustraída en una obra de Santander a finales de 2023.

En concreto, fue la tarde del 22 de diciembre de ese año cuando un hombre denunció en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria que la noche anterior le habían robado la máquina que tenía en un local donde estaba realizando una reforma, en la zona de La Albercia.

Los agentes investigaron los hechos pero, "agotadas las posibilidades", no lograron recuperar la fratasadora, valorada por su propietario en unos 5.000 euros, y el caso se mantuvo abierto ante la posible aparición de nuevas informaciones.

Pasado el tiempo, en los primeros días de este mes de mayo los policías encargados de esa investigación tuvieron conocimiento de que había una máquina de idénticas características a la de la denuncia a la venta por 2.300 euros, por lo que se reactivaron las pesquisas y lograron localizarla y confirmar que se trataba de la misma.

Tras realizar una serie de comprobaciones, esa misma tarde agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio indicado por el denunciante donde se encontraba depositada la máquina, donde localizaron al vendedor.

Éste les manifestó que efectivamente tenía en su poder la fratasadora y se la entregó a los agentes, que le detuvieron como presunto autor de un delito de receptación.

Tras ser trasladado a dependencias policiales y tomarle declaración, fue puesto en libertad con cargos, advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido para ello. En paralelo, los investigadores entregaron la máquina intervenida a su propietario.