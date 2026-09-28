Detenido un hombre en Santander por herir a otro en la mano con un machete

Archivo - Policía Local de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido en la madrugada de este sábado a un hombre de 27 años por agredir a otro de 40 con un machete y causarle una herida en la mano.

Según ha informado este lunes el Cuerpo, el suceso tuvo lugar a las 2.00 horas en la calle San Luis tras una discusión.

El agredido fue trasladado por una ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para ser atendido por personal facultativo, mientras que al implicado se le instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de lesiones.

Además, a primera hora de esta mañana, los agentes han detenido en el Centro de Acogida Princesa Letizia a una mujer de 48 años sobre la que existe una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción e Instancia número 2 de Lucena.

Por otra parte, la Policía Local investiga a dos conductores de turismos de 35 y 29 años por circular sin puntos en el carné. El primero fue interceptado en la madrugada del sábado en la calle Calderón de la Barca, y el segundo esta madrugada en la Avenida de Valdecilla, por donde conducía a una velocidad anormalmente reducida.