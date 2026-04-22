Detenido por intentar robar una furgoneta en Santander

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SANTANDER, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un hombre de 51 años por intentar robar una furgoneta que estaba aparcada en la calle Marqués de la Hermida.

Poco antes de las 3.00 horas, cuando los agentes circulaban por la citada calle, observaron una furgoneta aparcada en cordón con la puerta del conductor abierta y la ventanilla delantera izquierda rota, por lo que detuvieron el vehículo policial y sorprendieron a un hombre dentro, que fue detenido por un supuesto delito de tentativa de robo con fuerza. Además, se le incautó un cuchillo.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD FALSO

Por otra parte, sobre las 20.00 horas del martes, en un control policial en la calle Atilano Rodriguez, los agentes dieron el alto a los ocupantes de una motocicleta.

El pasajero, de 26 años y nacionalidad argelina, presentó un documento de identidad italiano, que los policías comprobaron que era falso, por lo que fue detenido por un presunto delito de falsedad en documento público.

Posteriormente, el joven reconoció de forma espontánea y voluntariamente que el documento era falso y que lo había comprado en Francia por 3.000 euros.