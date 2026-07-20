Detenido un joven de 26 por agarrar del pelo, zarandear y lanzar por la acera a su pareja

Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un joven de 26 años por agarrar del pelo, zarandear y lanzar por la acera con violencia a su pareja, una mujer de la misma edad, que fue trasladada al Hospital Valdecilla.

El suceso se produjo a las 3.40 horas de este pasado domingo en la calle Santa Lucía, tras una discusión en la vía pública a la salida de un establecimiento, han informado fuentes policiales.

Los agentes arrestaron al implicado como presunto autor de un delito de violencia de género, instruyeron diligencias judiciales por este ilícito y trasladaron al centro hospitalario a la víctima, que pasó a ser asistida por efectivos de la OPROVIC, la Unidad de Protección de Víctimas de la Policía Local de Santander.