Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto autor de delito de lesiones por haber apuñalado presuntamente a un menor al que conocía tras un incidente en la zona de ascensores de la calle Castilla de Santander ocurrido el pasado domingo.

Sobre las 17.30 horas se recibieron llamadas de alerta en el 091 informado que un joven se había refugiado en un bar de la calle Castilla al ser perseguido por otros. Cuando los agentes llegaron al local, el chico explicó que había ido a la zona de los ascensores de la calle Castilla porque había quedado con un conocido para resolver un conflicto que tenían. Pero, junto a él, había un grupo de jóvenes en actitud beligerante, por lo salió corriendo y se refugió en el bar.

Los agentes le realizaron un cacheo y le intervinieron una defensa extensible y dos armas blancas de tipo navaja.

Testigos del local comentaron a los agentes que el joven que llegó al bar era perseguido por varios, que se fueron.

Una hora más tarde, en torno a las 18.30, el 112 transfirió una llamada al 091 que informaba de un chico herido en la zona de los ascensores de calle Castilla.

Los efectivos localizaron en el lugar a un menor con una herida sangrante en tórax al que atendieron hasta la llegada de la ambulancia, que lo trasladó al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Fue dado de alta al día siguiente.

Mientras llegaba el personal sanitario al lugar, el herido explicó a los agentes que había sido apuñalado por un conocido y falicitó datos suficientes para poder identificar al presunto agresor, que era el joven que se había refugiado en el establecimiento de hostelería de la zona.

A la vista de la información recabada, los agentes se trasladaron al lugar donde reside el joven con el que habían intervenido a las 17.30 horas, donde fue localizado y detenido como presunto autor de delito de lesiones.

Fue trasladado a dependencias policiales y, cuando finalizaron las diligencias de investigación, pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su posterior puesta en libertad.