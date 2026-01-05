Detenido un joven reclamado por juzgados de Sevilla y Santander tras chocar con un coche robado y sin carné

Archivo - Detenido tras chocar un coche robado un hombre reclamado por juzgados de Sevilla y Cantabria - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha sido detenido este domingo tras chocar contra un muro en Santander sin tener carné de conducir y con un vehículo que previamente había robado. Además, le constaban en vigor tres órdenes judiciales emitidas por los juzgados sevillanos de Primera Instancia de Alcalá de Guadaira y de Sanlúcar La Mayor, y por el de lo Penal Número 1 de Santander.

Los hechos ocurrieron a las 6.20 horas de este domingo en la calle San Pedro del Mar, donde el coche, robado en la calle Foramontanos, se salió de la vía y chocó contra un muro provocando daños materiales.

Hasta el lugar se desplazaron miembros de la Unidad de Atestados de la Policía Local. Al pedir la documentación al conductor, éste manifestó que se había encontrado el vehículo accidentado y que lo quería apartar.

Una vez identificado, se comprobó que no tenía permiso de conducción y nunca lo había obtenido, además de que pesaban sobre él las tres requisitorias. Además, los agentes comprobaron que el turismo había sido sustraído minutos antes en la calle Foramontanos, lugar de trabajo de su propietario.

Por estos hechos, el joven fue detenido y se le instruyeron diligencias judiciales por supuestos delitos contra la seguridad vial (al conducir sin haber obtenido nunca un permiso), contra la administración de justicia (al estar reclamado por la justicia) y contra el patrimonio (hurto de uso de vehículo).

PIDE ASILO UN HOMBRE CON UNA ORDEN DE BÚSQUEDA Y DETENCIÓN

Por otro lado, la Policía también detuvo este domingo a un hombre de 39 años, sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención y personación, cuando acudió a pedir asilo al Centro de Acogida Princesa Leticia.

Los hechos ocurrieron a las 16.45 horas, cuando el hombre --sobre él se han instruido diligencias judiciales-- fue a las dependencias del centro situado en el polígono de Candina.

TRES INVESTIGADOS POR TRIPLICAR LA TASA DE ALCOHOLEMIA

Por otra parte, durante el fin de semana, la Policía Local ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, a tres conductores que han triplicado la tasa de alcoholemia.

La primera fue el viernes, a las 15.25 horas, cuando los agentes, avisados por el 092, realizaron la prueba de alcoholemia a una conductora de 54 años que circulaba por la calle Repuente de forma irregular.

Al día siguiente, el sábado, a las 23.35 horas, miembros de la Policía de Santander realizaron otra prueba de alcoholemia a un conductor de 41 años que momentos antes había sido interceptado tras realizar un giro prohibido en la calle Los Abedules. Además de triplicar la tasa de alcohol, el vehículo fue denunciado administrativamente por tener la ITV caducada.

Por último, a las 5.40 horas de este domingo, fue un conductor de 27 años el que triplicó la tasa en la calle Casimiro Sainz, al realizarle la prueba tras observar que circulaba de forma irregular, sin mantenerse centrado en su carril.