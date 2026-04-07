Detenido por llevar 33 gramos de hachís tras ser identificado por llevar el perro suelto

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre por llevar 33 gramos de hachís, tras ser identificado por llevar el perro suelto.

Sobre las 21.00 horas del lunes, a petición ciudadana, los agentes acudieron a la calle Blas Cabrera, donde había un grupo de jóvenes con perros sueltos.

Los policías identificaron al dueño de un perro, de 42 años, quien mostró una actitud nerviosa y esquiva, por lo que le cachearon y se incautaron de varios trozos de hachís que llevaba en una bandolera, con un peso aproximado de 33 gramos, así como de 158 euros, repartidos en varios billetes y monedas.

Por estos hechos instruyeron diligencias judiciales contra el implicado por un supuesto delito contra la salud pública.