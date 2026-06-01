Detenido un menor por agredir, insultar y amenazar a su madre tras una discusión en casa

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SANTANDER, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un menor de 16 años por un presunto delito de violencia doméstica, por agredir, insultar y amenazar a su madre, de 39 años, tras una discusión en casa.

El arresto tuvo lugar en el domicilio familiar, en la calle Bellavista de la ciudad, pasada la medianoche del sábado, a las 00.05 horas. Los agentes instruyeron diligencias judiciales y pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Por su parte, la mujer pasó a ser asistida por efectivos de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) del Cuerpo, han informado fuentes policiales este lunes.

Además, la Policía detuvo el viernes a las 19.00 horas a un hombre de 35 años como supuesto autor de un delito de violencia de género, ya que momentos antes, tras una discusión en el domicilio familiar, había insultado a su pareja, una mujer de 22, y mostró una actitud "muy agresiva" hacia ella. También instruyeron diligencias judiciales.