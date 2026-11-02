Detenido un menor en Santoña con 40 gramos de hachís ocultos en un vapeador

Archivo - Un hombre sostiene un vapeador.- Archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTOÑA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santoña ha detenido a un menor que portaba aproximadamente 40 gramos de una sustancia, aparentemente hachís, que se encontraba oculta en el interior de un dispositivo de vapeo que simulaba ser uno convencional.

El menor fue detenido por un presunto delito contra la salud pública, ha informado la Policía en un comunicado, que en los últimos días ha llevado a cabo diversas actuaciones en el marco de sus labores de vigilancia, prevención y protección.

Entre ellas, los agentes del municipio también han recuperado un vehículo que figuraba como sustraído y sobre el que pesaba una requisitoria en el Sistema de Información Schengen (SIS). Tras verificar la situación del vehículo, éste fue devuelto a su legítimo propietario.

Asimismo, la Policía de Santoña ha instruido diligencias por dos presuntos delitos contra la seguridad vial. En uno de los casos la persona investigada fue sorprendida conduciendo un vehículo sin carné tras haber perdido la totalidad de los puntos asignados. Y, en el segundo, un conductor fue interceptado circulando sin haber obtenido nunca el permiso.