Detenido en Mieres (Asturias) el hombre que disparó a su mujer por la espalda en Torrelavega

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad asturiana de Mieres al hombre que disparó con un arma de fuego a su mujer por la espalda en un domicilio del barrio de Covadonga de Torrelavega el 4 de septiembre.

El hombre fue detenido el pasado sábado, día 27, como presunto autor de los delitos de asesinato en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y omisión del deber de socorro.

El detenido fue trasladado desde Mieres hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde permaneció durante la instrucción del atestado policial. Y esta mañana ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrelavega, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión.

El 4 de septiembre, sobre las 15.30 horas, la Policía recibió una llamada alertando de un posible altercado en un domicilio del barrio Covadonga. Cuando los agentes se trasladaron al lugar, localizaron en la vivienda a una mujer que presentaba una herida sangrante en la espalda. Fue asistida por los servicios sanitarios que habían acudido al lugar y trasladada al Servicio de urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La Policía Nacional de Torrelavega se hizo cargo de la investigación, que determinó que el presunto autor del disparo había huido de Cantabria y se había refugiado en Mieres.

A partir de ahí, se coordinaron las jefaturas superiores de Policía de Cantabria, Asturias y País Vasco y establecieron un dispositivo que culminó con la detención del investigado en un domicilio de la citada localidad asturiana sobre las siete de la mañana del día 27.

En ese operativo, además de los investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega, participaron agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de Bilbao, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Oviedo e investigadores de la Comisaría de Policía Nacional de Mieres.