Detenido un motorista en Santander por conducir sin carné

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local detuvo el domingo por la noche en Santander a un motorista de 42 años que fue sorprendido circulando por el Paseo Altamira sin carné de conducir.

Una patrulla le vio circulando por esa calle a una velocidad "anormalmente reducida" y mirando constantemente hacia atrás, en dirección a donde se encontraban los agentes, lo que provocaba que perdiera la visión de la vía por dónde circulaba, ha relatado en un comunicado la Policía de Santander.

Tras darle el alto, y al no poder acreditar el conductor ningún tipo de identificación, se le trasladó a la comisaría de la Policía Nacional.

Una vez que pudo ser identificado allí, se comprobó que no tenía carné de conducir. Además, al n poder acreditar tampoco el implicado un domicilio conocido y no aportar fianza suficiente de acudir ante la autoridad judicial en el momento en que fuera citado, fue detenido por un supuesto delito contra la seguridad vial.

El vehículo fue retirado por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.