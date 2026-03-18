Detenido en un parque infantil de Santoña un menor con 45 gramos de hachís

Archivo - Parque infantil en Santoña - ASOCIACIÓN EN DEFENSA DEL PATRIMONIO SANTOÑA

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santoña ha detenido a un menor de 17 años como supuesto autor de un delito contra la salud pública, ya que los agentes le incautaron 44,69 gramos de una sustancia, supuestamente hachís.

Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento, el arresto se produjo a última hora de la tarde de este pasado lunes en un parque infantil de la localidad, donde vecinos requirieron la presencia de efectivos porque un grupo de jóvenes estaban causando molestias.

Los policías apreciaron en la zona olor compatible con el de sustancias estupefacientes, por lo que identificaron y registraron a ocho chicos que estaban en el lugar.

Fruto del mismo, localizaron entre las pertenencias de uno de ellos una sustancia compacta, de color (marrón) y olor "característicos" y que presumiblemente sería 'hachís', con un peso de 44,69 gramos.

Los agentes detuvieron al menor en cuestión, por un supuesto delito contra la salud pública.