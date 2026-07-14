Detenido por quebrantar la orden de alejamiento del Parque de Mesones

Parque de Mesones - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este lunes, en la avenida Pontejos, a un hombre de 51 años por quebrantar la orden de alejamiento del Parque de Mesones.

El hombre fue identificado y detenido en una intervención a las 17.30 horas, al tener en vigor una orden de alejamiento, dictada por el Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander.

El sujeto tiene prohibido aproximarse a una distancia de menos 500 metros del Parque de Mesones y se encontraba a unos 350, por lo que se han instruido diligencias para el juzgado por un supuesto delito de quebrantamiento de condena.

Además, también este lunes, a las 12.15 horas, en el Centro de Acogida Princesa Letizia, los agentes identificaron y detuvieron a un hombre de 39 años al existir sobre él una orden de búsqueda, detención y personación, en vigor desde el 7 de mayo, emitida por el Juzgado de Instrucción Nº 39 de Madrid.