El detenido en relación a la muerte de un hombre en Santander tras una discusión no pasará hoy a disposición judicial

Plaza Simón Cabarga de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) - El hombre detenido este sábado en relación con la muerte de otro, al parecer tras una discusión, no pasará este domingo a disposición judicial, en principio.

Así lo han informado fuentes judiciales, que han indicado que este domingo la Policía Nacional, que se ocupa de la investigación, sigue practicando diligencias.

Cuando haya completado el atestado, lo pasrá a disposición de la jueza, junto con el detenido, que se encuentra de guardia este fin de semana y que corresponde a la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Santander.

Según información policial, la víctima, de mediana edad, murió este sábado por la tarde al parecer tras una discusión en la plaza Simón Carbarga de Santander, donde los agentes detuvieron a otro hombre como presunto agresor, si bien la investigación de los hechos sigue abierta.

La Sala del 091 recibió el aviso sobre una agresión en la citada calle sobre las 16.00 horas. Las dotaciones policiales se trasladaron al lugar y vieron a dos hombres que estaban asistiendo a otro, que estaba tumbado en la calle y con una herida sangrante en la cabeza.

Poco después acudieron los servicios sanitarios, que prestaron las primeras asistencias in situ al herido, al que posteriormente trasladaron al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde más tarde falleció.

Los agentes identificaron a las personas que se hallaban en el lugar, y detuvieron a un hombre como presunto agresor, que fue trasladado a dependencias policiales.

Las primeras averiguaciones apuntan a que los hechos iniciaron en el transcurso de una discusión.