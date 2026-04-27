Archivo - Detenido por robar el bolso a una mujer en la parroquia Santa María Reparadora de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un hombre de 60 años por un supuesto delito de hurto, tras robar el bolso a una mujer de 69 años en el interior de la parroquia Santa María Reparadora de Santander.

Sobre las 12.30 horas del pasado viernes, los agentes, gracias a la colaboración ciudadana, identificaron y detuvieron al sospechoso, que momentos antes había sustraído el bolso de la víctima, que lo había posado en un banco de esta iglesia situada en la calle Rubio. Entre otros objetos, el bolso contenía la cartera y un teléfono móvil.

Tras ello, el hombre salió corriendo en dirección a la calle Burgos, donde fue retenido por un testigo.

Los policías han instruido diligencias judiciales contra el detenido por un supuesto delito de hurto.