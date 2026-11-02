Detenido en Santander por amenazas de muerte a su expareja a través de vídeos de WhatsApp

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este viernes a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito de violencia de género por amenazar de muerte a su expareja a través de vídeos de WhatsApp.

El hombre fue detenido a las 14.55 horas en la calle Isaac Peral, ya que momentos antes había enviado a través de WhatsApp diferentes videos a su expareja, de 42 años, amenazándola de muerte.

A partir de ese momento, la víctima es asistida por la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local de Santander.