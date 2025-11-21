Detenido en Santander por circular sin carné, por la acera, y con un ciclomotor robado

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un joven de 22 años por circular sin carné, por la acera, y con un ciclomotor robado.

Sobre las 14.00 horas del jueves, en la calle Miguel de Unamuno, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un ciclomotor, a quien habían visto circulando por la acera y sin llevar puesto del casco.

Una vez identificado se comprobó que carecía de permiso de conducir. Además, tras observar los agentes que el vehículo no tenía llave de arranque en el bombín y que presentaba daños en la parte frontal y en el lateral izquierdo, preguntaron al conductor por la propiedad del ciclomotor, que dijo desconocer, a la vez que alegaba vagamente que era de un primo o de un familiar.

Ante esta situación, los policías contactaron con el titular del ciclomotor, que dijo que lo habían robado sobre el 20 de octubre y que desde entonces desconocía dónde estaba.

Por este motivo, se procedió a la detención del conductor y se instruyeron diligencias judiciales por dos supuestos delitos, uno contra el patrimonio por conducir un vehículo a motor sustraído y otro contra la seguridad vial, por conducir sin haber obtenido nunca un permiso/licencia de conducir.