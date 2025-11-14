Detenido en Santander un conductor por carecer de permiso de conducir y presentar uno falso

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este jueves al conductor de una motocicleta por carecer de permiso y presentar uno falso.

Sobre las 10.50 horas, en la calle El Mercado, los agentes observaron una motocicleta aparcada sobre la acera y cuando se disponían a denunciar esta infracción, apareció el conductor, al que solicitaron la documentación personal para cumplimentar la sanción.

El hombre, de 31 años, aportó un NIE y un permiso internacional de conducir expedido en Venezuela. Una vez identificado, los policías comprobaron que el permiso internacional de conducir que presentaba era falso.

Tras confirmar a través de la base de datos de la Dirección General de Tráfico que al implicado no le constaba ningún permiso de conducir en vigor, se procedió a su detención. Se han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial, concretamente por conducir sin haber obtenido nunca un permiso o licencia de conducir.