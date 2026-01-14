Detenido en Santander un conductor que viajaba con una mujer sobre la que tenía orden de alejamiento

Lugar de la detención - EUROPA PRESS

SANTANDER 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido a un conductor de 50 años que viajaba en el coche con una mujer de 48 sobre la que tenía orden de alejamiento.

Sobre las 16.10 horas del martes, en un control en la calle Vargas confluencia con la Plaza de Numancia, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un turismo. Al ver su estado de nerviosismo y agitación, solicitaron sus antecedentes penales a la Policía Nacional y comprobaron que le constaba en vigor una orden de alejamiento y comunicación de 50 metros de la mujer que le acompañaba en el vehículo, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Reinosa.

Ante estos hechos, han instruido diligencias judiciales contra el hombre por un supuesto delito de quebrantamiento de condena.