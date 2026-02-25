Detenido en Santander por daños en el material de obra de una urbanización

Archivo - Calle Cuesta de las Ánimas, antes Alcázar de Toledo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) - La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un hombre de 32 años como presunto autor de daños en material de obra de una urbanización.

En la Cuesta de las Ánimas, los agentes, gracias a la colaboración ciudadana, identificaron y detuvieron a este hombre como presunto autor, momentos antes, de los daños intencionados causados en el material de obra que se está utilizando en la urbanización de dicha calle.

En concreto, había roto varias arquetas de hormigón de gran tamaño, causado daños en la zona de las obras y desplazado las vallas que la protegen, que estaban tiradas en la calzada.

Por estos hechos, han instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de daños intencionados.

ATROPELLO AL DAR MARCHA ATRÁS

Por otra parte, a las 8.30 horas de este martes, en la calle Castilla, un turismo que estaba realizando la maniobra de marcha atrás para aparcar atropelló fuera de paso de peatones a una mujer de 51 años, que resultó herida. Una ambulancia la trasladó al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida de sus lesiones.

DENUNCIAS POR PERROS

Además, a las 9.00 horas del martes, en la calle Tristana, los agentes identificaron y denunciaron a un hombre de 44 años, como responsable de un perro, por dejarle suelto en calle, concretamente cerca de un colegio, molestar o crear situación de peligro para los vecinos y por no presentar la cartilla sanitaria el animal.

El mismo día por la tarde, en la calle Francisco Iturrino, también identificaron y denunciaron a un joven de 26 años, como responsable de un perro, por no llevarle con correa, no tener el animal carné, identificación o cartilla sanitaria, y por no tenerle vacunado contra la rabia o que padezca otra enfermedad transmisible para el hombre. También fue denunciado en base a la Ley 4/2015, por falta de respeto y consideración a agente de la autoridad.