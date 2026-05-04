Detenido en Santander un joven de 19 años tras amenazar con un cuchillo y agredir a su pareja

Archivo - Coche de la Policía Local de Santander.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este sábado a un joven de 19 años por amenazar con un cuchillo y agredir a su pareja, también de 19 años, tras un discusión en el domicilio.

Los hechos sucedieron sobre las 3.35 horas en la calle Gururú y tras la agresión la víctima fue trasladada al Hospital Valdecilla para ser asistida, ha informado la Policía en un comunicado.

Los agentes detuvieron al hombre e instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de violencia de género.