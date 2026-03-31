Detenido tras ser sorprendido cuando iba a robar en un comercio de Monte, en Santander

Coches Policía Nacional en Santander - POLICÍA

SANTANDER 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de robo con fuerza en un comercio en las inmediaciones de Monte, en Santander, dentro del cual fue sorprendido 'in fraganti'.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora del pasado 27 de marzo, cuando el 091 recibió la llamada de un ciudadano que alertaba de la presencia del sospechoso, que intentaba acceder al interior de un local comercial.

La Policía desplazó al lugar a una patrulla y una vez allí los agentes comprobaron que el cristal de la puerta del establecimiento estaba roto y que había un ladrillo en el suelo que se podría haber usado para romperlo y acceder al interior del comercio.

Tras asegurar el perímetro, los efectivos entraron al local, donde localizaron al hombre 'in fraganti', por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias para su puesta a disposición judicial, tras lo cual quedó en libertad, ha informado este martes la Policía Nacional.