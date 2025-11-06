Detenido un vecino de Santoña por el robo de móviles, tabletas y cámaras de una tienda de la localidad

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un vecino de Santoña de 31 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una tienda de telefonía de su localidad, de donde sustrajeron móviles, tabletas y cámaras, y trata de localizar a una segunda persona implicada, que ya está identificada.

Los hechos tuvieron lugar a mediados de octubre y de madrugada. Con un objeto contundente se fracturó el cristal del escaparate de una tienda de telefonía de Santoña, de la que se robaron varios teléfonos móviles, tabletas y cámaras, valorados en conjunto en unos 1.000 euros.

La Guardia Civil comenzó una investigación que permitió saber que los presuntos autores eran dos personas y que podían ser de la zona y posteriormente averiguó su identidad. Uno de ellos fue localizado y detenido en octubre, mientras continúa la investigación para localizar y detener a la segunda persona implicada.