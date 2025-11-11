Detenidos 16 ultras, 13 en Santander y tres en Gijón, por una pelea en la capital cántabra en septiembre

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 16 ultras que, presuntamente, protagonizaron enfrentamientos violentos el pasado 28 de septiembre en Santander. Trece han sido detenidos en la capital cántabra y tres en Gijón, que se habían desplazado a Santander con motivo del Galerna Fest, organizado por la Asociación Cultural Alfonso I, si bien alguno de ellos pertenece al grupo radical Ultra Boys del Real Sporting de Gijón.

Fueron arrestados el 4 de noviembre y se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y de odio. No se descartan más detenciones, ya que la operación se mantiene abierta en las distintas ciudades.

Los hechos investigados se produjeron alrededor de las 00.00 horas del pasado 28 de septiembre, una vez finalizado el partido de fútbol entre el Racing de Santander y la F.C. Andorra, y tras coincidir en una zona hostelera miembros ultras de las Juventudes Verdiblancas y pertenecientes a movimientos radicales asentados en Asturias que se habían desplazado a Santander con motivo del festival anual de Galerna Fest, si bien alguno pertenece a los Ultra Boys.

En el enfrentamiento se utilizaron todo tipo de objetos contundentes y mobiliario como botellas, sillas, vasos o copas. Como consecuencia se produjeron lesiones físicas y materiales en el mobiliario de los bares de la zona.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.