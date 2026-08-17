Detenidos en Cantabria y enviados a prisión dos prófugos de la justicia

Coche de la Policía Nacional en Santander - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cantabria a un hombre y a una mujer reclamados por la justicia y que, posteriormente, han sido enviados a prisión.

El hombre fue detenido en Torrelavega en la medianoche del 9 de agosto una vez que los agentes tuvieron conocimiento de que en un domicilio de la zona del Ferial podría encontrarse en esos instantes un individuo buscado por la justicia, ha informado en un comunicado la Policía.

Tras personarse en la vivienda, los agentes localizaron e identificaron a uno de sus moradores y comprobaron que tenía en vigor tres reclamaciones judiciales: una búsqueda, detención y presentación ordenada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santoña y otras dos de búsqueda, detención e ingreso en prisión de la Sección de lo Penal de Tribunal de Instancia de Santander.

Constatados los requerimientos judiciales, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

La segunda detención se produjo en la madrugada del 13 de agosto, cuando el 091 recibió una llamada de un ciudadano para alertar de un altercado en un bar de la zona de Marqués de la Hermida de Santander.

Cuando los agentes se personaron en el lugar identificaron a las personas implicadas en el incidente, entre ellas a una mujer que, según comprobaron, tenía en vigor una reclamación judicial dictada por la Sección de lo Penal de Tribunal de Instancia de Santander en la que se interesaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión, por lo que fue detenida y trasladada a la Jefatura Superior de Policía.

Cada una de las personas detenidas permaneció en dependencias policiales hasta finalizar los atestados y, posteriormente, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente en cada caso, que decretó su respectivo ingreso en prisión.