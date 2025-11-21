Detenidos cuatro miembros de una familia por tráfico de drogas en su vivienda de Cazoña

Droga y elementos incautados al desmantelar un punto negro de venta de drogas en Cazoña - POLICÍA

SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, miembros de una misma familia, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, cometido en la vivienda donde residían, en el barrio Cazoña de la ciudad.

Todos ellos pasaron a disposición judicial y se decretó el ingreso en prisión para uno, el de más edad y que supuestamente realizaba labores directivas, mientras que los otros tres quedaron en libertad con cargos.

En la operación, con la que se da por desmantelado un punto negro de venta y distribución 'al menudeo', fueron intervenidas distintas sustancias (95,6 gramos de hachís y 150,64 gramos de cocaína), efectos y útiles relacionados con esta ilícita actividad, además de armas de aire comprimido, defensas extensibles, machetes y navajas, y casi un centenar décimos de Lotería y casi 6.000 euros en efectivo.

La investigación sobre el inmueble y sus moradores se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de hechos relacionados con el citado delito. Las pesquisas constaron que los integrantes de la familia residente en el piso se dedicaban supuestamente a la venta y distribución de cocaína y hachís, y que los clientes se acercaban al domicilio a adquirir las sustancias.

Con los dispositivos de vigilancia practicados y otras diligencias se consiguieron indicios suficientes para la entrada y registro del domicilio, en la madrugada del pasado 12 de noviembre y tras la preceptiva autorización judicial. Los efectivos hallaron allí pruebas de cargo para constatar la ilícita actividad, informa la Policía.

Para el registro, contó con la colaboración del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, que ejecutó la entrada, "garantizando la celeridad en la actuación y la seguridad de todos los actuantes".