Detenidos dos hombres en Sarón y Guriezo por tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en dos intervenciones diferentes, ha detenido a dos hombres de 23 y 67 años como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas en las localidades de Sarón y Guriezo.

En estas actuaciones se han intervenido diferentes cantidades de speed y cocaína, parte de ellas ya preparadas para su distribución al menudeo.

El 18 de abril por la tarde, agentes que realizaban vigilancias en el municipio de Santa María de Cayón vieron en Sarón un vehículo parado detrás de un edificio, con varias personas dentro, que les resultó sospechoso, por lo que identificaron a los ocupantes e inspeccionaron el turismo. Localizaron en un habitáculo junto al asiento del copiloto cuatro dosis de speed, una bolsa con 18 gramos de la misma sustancia, así como un bote y un envoltorio con sustancia de corte.

También encontraron una báscula de precisión y un pequeño machete de cocina posiblemente utilizado para la manipulación de la droga, motivo por el que detuvieron a uno de los ocupantes del coche, considerado propietario de la droga y de los efectos intervenidos.

Por otra parte, el 22 de abril, patrullas de la Guardia Civil de Ramales y Guriezo identificaron en la carretera autonómica CA-151, a su paso por el Pontarrón de Guriezo, a los ocupantes de una furgoneta cuya actitud les resultó sospechosa.

Durante la inspección al vehículo, cuando el conductor se bajaba del mismo, escondió algo en el lateral del asiento. Los agentes encontraron entre lo que llevaba y en la furgoneta 12 envoltorios con cocaína y 550 euros en efectivo.

También se localizó dentro del vehículo un bastón estoque, que al desenroscar la empuñadura llevaba una punta tipo flecha; un arma prohibida que se intervino y por la el propietario fue denunciado.

Finalmente fue detenido el conductor del vehículo por un presunto delito contra la salud pública.