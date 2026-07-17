Detenidos dos hombres en Torrelavega por robar la caja de un bar y un altavoz

Coche de la Policía Nacional en Torrelavega - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Torrelavega por robar 200 euros de la caja de un bar y un altavoz a un joven al que uno de los sujetos amenazó con un arma blanca.

En un comunicado, el cuerpo ha detallado que el primero de los hechos tuvo lugar el 7 de julio, cuando se recibió una llamada para acudir a un bar al que había entrado un hombre que golpeó a una de las propietarias para robar el dinero de la caja.

Tras llegar los agentes, la mujer contó lo sucedido y afirmó que el supuesto delincuente se había llevado 200 euros.

Con la descripción facilitada por la víctima, los policías patrullaron las inmediaciones del lugar del suceso, aunque no consiguieron localizarle.

Después, los agentes especializados comenzaron la búsqueda e identificaron al presunto autor pasadas las 14.00 horas del día 10 de julio.

Los investigadores detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, y fue trasladado a la Comisaría de Torrelavega para continuar con las diligencias.

Por otro lado, ha informado que durante la madrugada del pasado 10 de julio, la policía recibió una llamada porque se estaba produciendo un robo con violencia en la zona centro de la ciudad, cuyo autor llevaba un cuchillo.

Tras ello, miembros del cuerpo se trasladaron a la zona y localizaron a un grupo de personas entre las que se encontraba un individuo cuya descripción coincidía con la facilitada por el denunciante, por lo que le separaron y recabaron información sobre lo ocurrido.

Tras entrevistarse con la víctima y testigos, dijeron que poco antes un hombre se les acercó para abrazar a uno de los jóvenes y le robó un altavoz que llevaba en su bandolera y que, cuando trató de recuperarlo, el presunto autor le amenazó con un cuchillo y le intentó robar el móvil.

Además, añadieron que el hombre había tirado el cuchillo a una zona ajardinada tras percatarse de la llegada de la policía, por lo que los agentes revisaron el jardín donde encontaron el arma y dos teléfonos móviles.

Finalmente, la víctima pudo recuperar el altavoz y la policía procedió a detener al hombre como presunto autor de un delito de robo con intimidación, y fue trasladado a dependencias policiales.

Respecto a los dos teléfonos intervenidos, se está intentando buscar a los propietarios para comprobar si están relacionados con otros delitos.

Tanto el detenido como presunto autor del robo con violencia en el bar, como el implicado por la presunta participación en el robo con intimidación con arma blanca fueron puestos a disposición judicial, y se ha determinado el ingreso en prisión de ambos.