El 091 recibió el aviso de una central de alarmas - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores de un robo con fuerza al intentar apalancar la puerta de la oficina de una estación de servicio en Santander.

Ambos fueron interceptados por los agentes cuando pretendían esconderse de ellos tras huir del lugar.

Según ha informado el Cuerpo, las detenciones, que tuvieron lugar durante la madrugada del 16 de noviembre, se produjeron después de que una central de alarmas comunicara al 091, a través del sistema de videovigilancia, que había observado a dos individuos encapuchados que intentaban apalancar la puerta de la oficina de una estación de servicio de combustibles en la capital cántabra.

Inmediatamente, los policías acudieron al lugar donde localizaron e interceptaron a uno de los jóvenes que se había escondido detrás de un vehículo. Los agentes observaron como tiraba debajo del coche una mascarilla que llevaba puesta, además, durante la huida, también arrojó al suelo un par de guantes de látex.

Tras esta intervención, una patrulla se dirigió al establecimiento donde ya se encontraba su responsable. Los policías comprobaron que la puerta estaba abierta y que presentaba signos de haber sido apalancada. Asimismo, en el suelo se encontraba una cerradura y una manilla, y también encontraron tirada en el suelo otra mascarilla.

Tras revisar las grabaciones del sistema de videovigilancia del local, los agentes apreciaron la presencia de dos jóvenes, uno de los cuales presentaba características físicas "plenamente" coincidentes con las del joven interceptado instantes antes, ha detallado la Policía Nacional.

Ante estos indicios, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza y fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado policial.

Al tratarse de un menor de edad, se siguieron las instrucciones de la Fiscalía de Menores y fue entregado bajo la responsabilidad de sus padres.

Mientras tanto, otras patrullas en servicio continuaron con la búsqueda del segundo implicado, mayor de edad, que fue localizado dos horas después.

Ante la presencia policial, éste intentaba pasar desapercibido, escondiéndose detrás de una marquesina de autobús. Tras su identificación, los agentes procedieron a detenerle también como presunto autor del mismo delito.

Fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para continuar con las diligencias necesarias y se puso a disposición de las autoridades judiciales, que decretaron su puesta en libertad.