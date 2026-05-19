Detenidos dos reclamados judiciales en la misma tarde en Santander

Vehículo de la Policía Nacional - CNP

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la tarde del 13 de mayo en Santander a dos individuos que tenían en vigor una reclamación judicial para su ingreso en prisión.

Ambos detenidos permanecieron en sede policial hasta la finalización de los correspondientes atestados, tras los cuales fueron conducidos ante la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

La primera de las detenciones tuvo lugar a primera hora de la tarde cuando el 091 supo de la posible presencia de un hombre en un domicilio de la zona de Cuatro Caminos a quién le constaba en vigor una reclamación judicial, por lo que solicitó comprobarlo a una unidad en servicio.

Los agentes acudieron a la vivienda, donde localizaron e identificaron a uno de sus residentes, al que efectivamente le constaba una reclamación judicial dictada por la titular de la Plaza 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Santander, por lo que fue detenido y traslado a dependencias policiales.

La segunda detención se produjo a última hora de esa misma tarde, cuando una dotación de Policía Nacional que estaba en la zona de Monte identificó a un hombre y comprobó que le constaba en vigor una reclamación judicial nacional dictada por la misma Autoridad judicial que el caso anterior, pero en distinto procedimiento, en la que también se interesaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión. Los agentes procedieron a su detención y traslado a la Comisaría.