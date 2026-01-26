Detenidos dos vecinos de Cayón por tráfico de drogas en Sarón

Detenidos Dos Hombres Por Tráfico De Drogas En La Vía Pública De Sarón - GUARDIA CIVIL
SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Santa María de Cayón, de 22 y 67 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Uno fue sorprendido "in fraganti" realizando una venta de estupefacientes y el otro era su suministrador.
El 20 de enero, los agentes vieron a varios hombres en una calle de Sarón en actitud sospechosa. Uno estaba realizando una entrega de lo que podían ser estupefacientes.
Por ello, identificaron e registraron a estas personas, entre cuyas pertenencias encontraron pequeñas cantidades de hachís, e incoaron expedientes de sanción administrativa.
También registraron un vehículo, en cuyo interior encontraron oculta una tableta de hachís de unos 100 gramos, por lo que detuvieron al responsable de la droga.
A raíz de esta intervención, los guardias identificaron a una segunda persona, que presuntamente actuaba como proveedor de estupefacientes del primer detenido.
Este hombre ya había sido arrestado en otras ocasiones por tráfico de drogas. Una vez localizado el pasado viernes, fue detenido y se instruyeron diligencias como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
Estas actuaciones han sido realizadas por efectivos del Puesto de Santa María de Cayón y de la Unidad de Seguridad Ciudadana USECIC.