Detenidos un joven de 19 años y un menor como presuntos autores de los atracos de Torrelavega

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años y a un menor de 17 como presuntos autores de los atracos que se produjeron en menos de 24 horas en Torrelavega, en el bar estanco Casa Barquín y en la gasolinera de Torres. Por el primer robo, ya estaba detenido un tercer individuo, que se encuentra en la cárcel.

El joven de 19 años ha pasado a disposición judicial y se ha decretado igualmente su ingreso en prisión; mientras el segundo, que hoy ha cumplido 17 años, pasará en las próximas horas a disposición del Juzgado de Menores para que proceda "como estime oportuno".

Así lo ha confirmado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien ha destacado el "extraordinario" trabajo que ha realizado el Cuerpo "en pocos días" para esclarecer estos delitos, que se produjeron la semana pasada y que han generado "alarma" en la ciudad.

Por ello, Casares ha trasladado un "mensaje de confianza" a la ciudadanía, para que "sepa" que cuando alguien comete un robo, en este caso con fuerza, la Policía Nacional va a actuar "muy rápidamente".

TORRELAVEGA ES SEGURA Y CONTARÁ CON LOS MEDIOS NECESARIOS

Por último, y en relación a las críticas del PP de que el refuerzo de policías nacionales durante los fines de semana en Torrelavega es "insuficiente", el delegado del Gobierno ha respondido con otros dos mensajes: que la ciudad es "segura" y que se pondrán "todos los medios que sean necesarios para garantizar la seguridad".

Por ello, ha destacado que "todas las unidades con las que cuenta la Policía Nacional en Cantabria van a estar disponibles en caso de que sea necesario actuar en Torrelavega".

"No sé si lo conoce el Partido Popular, pero quiero poner en valor el extraordinario trabajo de la Policía Nacional, que trabaja todos los días y a todas las horas", ha enfatizado Casares y ha pedido a los 'populares' que "no generen ruido, ni desconfianza", ya que la ciudad es "segura", ha reiterado, como a su juicio demuestra" el hecho de que han detenido a los tres sospechosos del atraco "rápidamente".

Casares se ha pronunciado así a preguntas de la prensa en el acto con motivo del XXV aniversario del asesinato de Ernest Lluch que ha tenido lugar en el Monumento a las Víctimas de Terrorismo, en el recinto del Palacio de La Magdalena.