Detenidos en el Princesa Letizia un hombre reclamado por la Justicia y una joven con una orden de alejamiento

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido este viernes a dos personas en el Centro de Acogida Princesa Letizia. Se trata de un hombre reclamado por la Justicia y una joven que quebrantó una orden de alejamiento sobre un chico con el que acudió a solicitar albergue.

En el primer caso, la detención se produjo a las 21.15 horas, cuando los agentes identificaron y detuvieron a un hombre de 58 años sobre el que existe en vigor una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja (Almería).

El implicado se personó en las instalaciones municipales para solicitar albergue.

Mientras, en el segundo caso, los policías detuvieron a las 17.00 horas a una joven de 23 años al tener una orden de alejamiento sobre un chico de 24 dictada por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander.

La detenida, quien tiene prohibido comunicarse y aproximarse a menos de 300 metros del joven, acudió con él al centro para solicitar albergue.

Por otra parte, esta medianoche, en la calle Rafael Elola Torcina, los agentes también han detenido a hombre de 36 años por un supuesto delito de violencia de género denunciado por su expareja, una mujer de 25, quien manifestó sufrir de manera continua acoso, amenazas y coacciones.

Los policías instruyeron las preceptivas diligencias para el Juzgado y la víctima será asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local, según ha informado.