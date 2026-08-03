Diego González, cofundador de Embora, asegura que sin marketing "el mejor producto se queda sin clientes"

Archivo - Diego González, cofundador de Embora, recibe uno de los premios UCem 2026 - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diego González, cofundador de Embora junto a Mario Lamas y Sara Lobete, y que fue uno de los proyectos ganadores de UCem 2026, ha asegurado que "sin marketing, incluso el mejor producto se queda sin clientes".

En un comunicado, la Universidad de Cantabria ha subrayad que Embora es una plataforma, que se alzó con el Premio al mejor proyecto avanzado en los XXIII Premios UCem, y que busca democratizar el acceso a un departamento de marketing profesional para emprendedores y pymes a través de la IA.

"Da igual que tengas un buen producto o un buen servicio, si no sabes cómo venderlo o no sabes hacer un buen marketing, es muy difícil llegar a tu cliente ideal", ha explicado González, que ha opinado que muchas empresas en sus primeras etapas "no tienen los conocimientos necesarios, o no tienen el tiempo, o directamente no tienen el presupuesto suficiente como para delegarlo o contratar a una persona externa", y es ahí donde entra Embora.

"Buscamos que esos empresarios que están comenzando puedan tener los conocimientos y el material para trabajar su marketing como si tuviesen un departamento de marketing profesional acompañándolas en el día a día", ha añadido.

Embora simplifica un proceso que, a priori, puede resultar complejo para un emprendedor, ya que la plataforma acompaña al usuario "desde el principio hasta el final" en la generación de una estrategia profesional, generando contenido para redes sociales; material para campañas de Google Ads y Meta Ads, email marketing y contenido para blogs, entre otras acciones.

En estos momentos, Embora ha abierto el plazo para solicitar la participación en su programa de acceso anticipado, con el objetivo de validar la plataforma antes del lanzamiento oficial.

Además, según González, cinco empresas emergentes seleccionadas accederán gratuitamente a sus servicios a partir del 20 de agosto, antes de su lanzamiento oficial.

A cambio, se les pedirá feedback sobre la plataforma y podrán continuar utilizando la herramienta sin coste durante un periodo limitado.

Por otro lado, aquellas que no sean seleccionadas podrán acceder a partir del 30 de septiembre con un 20% de descuento durante todo el primer año.

El plazo para presentar la solicitud permanecerá abierto hasta el 16 de agosto y podrá realizarse a través de la página web.