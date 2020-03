Los diez afectados por coronavirus en Cantabria son jóvenes y 4 están en Valdecilla y 6 en su domicilios

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha informado que de los diez casos que han dado positivo en coronavirus COVID-19 en Cantabria hasta el momento son todos ellos jóvenes y presentan sintomatología leve. De ellos, cuatro están ingresados en el Hospital Valdecilla y los otros seis permanecen aislados en sus domicilios.

Todos los casos son de mayores de 18 años y "están evolucionando bien". Así, hasta el momento, no hay ningún perfil de riesgo entre los infectados y tampoco hay personal sanitario enfermo.

En este sentido, las personas que permanecen ingresadas en el hospital no lo están por su gravedad sino porque el aislamiento es más complicado en su domicilio, por ejemplo, por dificultades para tener un espacio independiente dentro del mismo, no tener una habitación propia, o no poder mantener la distancia de seguridad respecto a las personas con las que conviven.

Todas las personas confirmadas tienen un vínculo con un viaje a Italia: seis de ellos viajaron a este país y tres estuvieron en contacto con alguien que había ido allí. Dos de los casos confirmados hoy tiene relación con el primer positivo, que viajó a Italia.

Así lo han informado hoy en rueda de prensa la directora general de Salud Pública de Cantabria, Paloma Navas, y la jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas de Valdecilla, Carmen Fariñas, quienes han manifestado que no están sorprendidas por el hecho de que los casos confirmados en esta comunidad hayan pasado de uno el sábado, a otros nueve más este lunes.

En este sentido, han destacado que en Cantabria se está llevando a cabo "una detección muy sensible", realizando pruebas a las personas con las que han mantenido contacto los positivos, por lo que aparecerán más casos tanto en la región como en el conjunto del país. "Lo importante es la detección sensible y en esa faena estamos ahora", ha subrayado Navas.

La responsable sanitaria ha remarcado que la sintomatología de los afectados es leve, "lo que es muy importante ahora", y ha indicado que en Cantabria se siguen los protocolos del Ministerio de Sanidad respecto al aislamiento, que es de 14 días. "Vemos caso a caso y según cómo evolucionen, actuaremos", ha indicado Navas.

Al respecto, Fariñas ha explicado que las personas ingresadas en Valdecilla permanecen en la planta séptima, donde hay habitaciones de especial aislamiento, si bien pueden habilitarse todas las que sean necesarias para atender a la población.

Los pacientes ingresados presentan fiebre y tos, y en algún caso --que todavía no confirmado como positivo en COVID-19-- se les está suministrando antibiótico, pero ninguno necesita "medidas especiales".

Navas ha afirmado que en Cantabria se ha movilizado a todo el personal sanitario y de momento no son necesarios refuerzos. En cuanto a la atención domiciliaria, se incluye en el trabajo cotidiano de los sanitarios aunque "se valora" que "se haga por personal más enfocado a eso", ha señalado.

El protocolo se aplica en dos posibles situaciones, personas con sintomatología respiratoria que han viajado a las zonas de riesgo (Italia, Japón, China, etcétera), o personas con sintomatología respiratoria que han estado en contacto con un caso confirmado. También se recomienda hacer pruebas de coronavirus a personas ingresadas con neumonía.

Navas ha recomendado a la población que se informe de la enfermedad por fuentes oficiales, como la página web del Ministerio de Sanidad, y que en caso de sospecha deben quedarse en casa y ponerse en contacto con el 112.