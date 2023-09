Diez compañías internacionales participarán en la nueva edición del programa teatral 'Mujeres que cuentan'

SANTANDER, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10 compañías internacionales de cinco países participarán en la novena edición del programa 'Mujeres que cuentan', de Abrego Producciones Teatro, que, con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se celebrará entre octubre y noviembre en los municipios de Piélagos, Villaescusa, Miengo, Ampuero y San Felices de Buelna.

Así, se ofrecerán ocho espectáculos con diversidad de lenguajes y contenidos que dan voz a creadoras de todo el mundo dentro de un programa que esta edición se convertirá en una red de festivales internacionales con presencia en Argentina, Alemania, Egipto y España.

Los artistas presentarán actuaciones relacionadas con creaciones teatrales, danza contemporánea, teatro gestual y danza del vientre en una torre de babel escénica en la que todo está permitido, y en la que se prestará especial atención a la trata de seres humanos y al humor y al mundo del clown.

En concreto, en octubre se pondrán en escena el espectáculo de danza contemporánea 'Over and over again, Mitbarberot', con Ana Grigorio y Michael Herman (EE.UU. e Israel), el día 14; la obra de teatro 'Las Mortero', con Auxi Jiménez, Laura López y Nieves Pedraza (Andalucía), los días 20 y 21; la obra teatral 'Desiring my home', con B. Ariuntuya (Mongolia), el día 27; y el espectáculo de danza del vientre-teatro 'Ester', con Tania Jazanovski (Ucrania e Israel), el día 29.

En noviembre será el turno de la danza-teatro y marioneta 'Anciana. De Paisaje y Memoria', con Mari Cruz Planchuelo (Cantabria), el día 4; la presentación musicalizada del libro de poesía 'No todos volvimos de Troya', con Maru Bernal y Joansa Maravilla (Cantabria), el día 8; el teatro-circo 'Questión', con Madame Señorita (Madrid), el día 11; y el espectáculo de clown gestual 'Limit', con María Andrés (Valencia), el día 18.

Todas las representaciones tendrán lugar en la Teatrería Ábrego, en Oruña de Piélagos, y se complementarán con actuaciones en Villaescusa (10 y 17 de noviembre), Cudón (25 de noviembre), Vioño de Piélagos (25 de noviembre), Ampuero (26 de noviembre) y San Felices de Buelna (26 de noviembre).

El director general de Cultura, Juan Antonio González, ha sido el encargado de presentar la edición de este año, junto al responsable de Ábrego Producciones, Pati Domenech; el alcalde de Villaescusa, Constantino Fernández; la concejala de Educación y Servicios Sociales de Piélagos, Carmen Bedoya; y el concejal de Cultura de Miengo, Pablo Álvarez.

Todos ellos han coincidido en destacar la consolidación de una iniciativa de gran importancia para poner en valor la creación femenina mediante actividades muy diversas y creativas que contribuyen a enriquecer el panorama cultural de la región y llevar el arte a todos los rincones de la Comunidad Autónoma.

González ha felicitado a Ábrego Producciones por llevar nueve años desarrollando una iniciativa muy interesante para hacer llegar el teatro y la cultura al mayor número de rincones posibles de Cantabria porque "todas las personas nos merecemos entrar en contacto con el arte de alguna u otra manera".