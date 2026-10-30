La Diócesis habilitará una carpa para 600 personas en la plaza de Alfonso XIII para la beatificación de los 80 mártires

La Diócesis de Santander prepara la beatificación de sus mártires del siglo XX - DIÓCESIS DE SANTANDER

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Santander habilitará una carpa para 600 personas en la plaza de Alfonso XIII y la parroquia de La Anunciación para que puedan seguir la beatificación de los 80 mártires que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, dado que la Catedral, donde tendrá lugar la ceremonia, y El Cristo se han reservado para los familiares.

Así lo ha informado este viernes el Obispado, que ha recordado que la solemne ceremonia de beatificación del sacerdote Francisco González de Córdova y 79 compañeros mártires comenzará a las 11.00 horas y estará presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en representación del Santo Padre, León XIV.

Al ser una Causa muy numerosa, tanto el templo como el claustro o la parroquia del Santísimo Cristo se han reservado para ubicar a los fieles que estén acreditados, en su mayoría familiares de los nuevos beatos.

La misa será emitida en directo por TRECE televisión.