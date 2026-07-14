El director del FIS analizará mañana en Laredo el porqué la lírica tiene cada día menos espacio pese a su atracción

El director del Festival Internacional de Santander (FIS), Cosme Marina - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival Internacional de Santander (FIS), Cosme Marina, ofrecerá mañana, miércoles, una conferencia en Laredo, para analizar el porqué la lírica española "ocupa cada temporada menos espacio en los escenarios pese a su enorme capacidad de atraer público".

Esa reflexión marcará la conferencia '¿A quién le importa la lírica española?', que impartirá a las 20.00 horas, en el Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo, dentro del programa estival de la Universidad de Cantabria (UC), donde expondrá la situación actual de este género y las oportunidades que supone apostar por él.

"Cuando se presenta este repertorio, la respuesta del público es, siempre y sin excepción, espectacular. Sin embargo, entre el 80 y el 90% del dinero que se emplea en líricas en los teatros públicos va dirigido a la ópera italiana, francesa o alemana", ha lamentado.

En este sentido, ha opinado que ese "desequilibrio" se debe a que existe "una especie de prejuicio contra el patrimonio español", que afecta especialmente a la zarzuela, vista en muchos casos "como un género pasado de moda o que no interesa a la gente más joven", aunque "la realidad no lo demuestra".

Y ha lamentado que, pese a que "España es el país con mayor número de producciones líricas del mundo", buena parte de su legado permanece fuera de los circuitos habituales de las programaciones culturales. "La inmensa mayoría de esas obras casi ni se conocen", ha dicho Marina.

Por ello, durante la ponencia planteará la necesidad de impulsar una estrategia que ponga el foco en la recuperación del repertorio histórico y respalde las nuevas creaciones, puesto que la protección del patrimonio lírico "también pasa por favorecer la creación contemporánea".

Marina ha recordado que cada producción lírica moviliza un importante tejido artístico y profesional, ya que poner en marcha una zarzuela o una ópera supone "dar trabajo a una media de más de 100 personas", entre cantantes, músicos, actores, bailarines, técnicos y numerosos profesionales que participan en los montajes.

Finalmente, el director del FIS ha subrayado el carácter singular de la zarzuela dentro de la cultura española.

"Es uno de los escasos géneros españoles genuinos. Su expansión alcanzó toda Iberoamérica e incluso Filipinas, donde también llegaron a escribirse zarzuelas. Por eso, es fundamental cuidar y potenciar este patrimonio, que tiene un valor enorme", ha concluido.