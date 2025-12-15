Directores de institutos piden "prudencia" sobre los casos de acoso y revisar los protocolos

Archivo - Varios estudiantes con pancartas contra el bullying.-ARCHIVO - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directores de Enseñanza Secundaria de Cantabria (ADIESCAN) ha pedido "prudencia" en las declaraciones públicas sobre el acoso escolar con el fin de evitar "el alarmismo y la transmisión de datos erróneos" sobre la situación actual, y ha solicitado la revisión y simplificación de los protocolos y del Decreto de Convivencia que permita actuar de forma "más ágil", especialmente en casos graves.

Así lo han manifestado este lunes en rueda de prensa la presidenta de la entidad, Cristina Sáez; el vicepresidente, Norberto García, y el secretario, Javier López, en la que han mostrado su rechazo "absoluto" a las declaraciones de la presidenta de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, Lourdes Verdeja, en las que acusaba a los equipos directivos de "mirar hacia otro lado y no denunciar estas situaciones", tras conocerse la sentencia que condena a ocho alumnos del IES Garcilaso de la Vega (Torrelavega) por acoso a un compañero, al que humillaron, amedrentaron y atacaron por su orientación sexual.

En un comunicado leído por Sáez, la asociación ha señalado que las afirmaciones de Verdeja son "totalmente falsas, profundamente injustas y reflejan un claro menosprecio a la labor que realizan a diario los equipos directivos" de los más de 300 centros educativos existentes en Cantabria. En este caso concreto, ha opinado que el instituto obró "de manera correcta" desde del punto de vista disciplinario.

En este sentido, la asociación ha defendido el trabajo de los equipos directivos para "construir espacios seguros" para el alumnado. "En el contexto actual, seguramente pocas cosas nos preocupan tanto", ha afirmado, poniendo hincapié en que lo hacen con "el máximo rigor y transparencia para garantizar la seguridad y el bienestar" de los estudiantes. Por lo que no acepta que "se ponga en duda nuestro firme compromiso", ha aseverado.

Y muestra de ello es que el incremento del número de protocolos activados y casos confirmados en el anterior curso --147 y 31 en el curso 2024-2025 frente a 117 y 16 del curso 2023-2024-- es "el fiel reflejo de la mayor sensibilidad e implicación incuestionable por parte de los centros educativos", ha asegurado, a lo que ha unido una "mayor concienciación social".

Por ello, la entidad considera "de crucial importancia" no realizar manifestaciones "que puedan alarmar a la población". "Las directoras y los directores estamos siempre a favor del alumnado acosado tratando de ayudar y acompañar a las familias de los afectados en el dolor que este tipo de situaciones producen", ha apostillado.

Además, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias, incidiendo en que los centros de Cantabria tienen "uno de los mejores niveles de convivencia de España", según ha concluido el Observatorio de Convivencia.

REVISIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE PROTOCOLOS

La entidad --en la primera rueda de prensa que ofrece-- ha asegurado que los directores aplican "estrictamente" la normativa y los protocolos, "sin margen para adoptar medidas fuera de ellos". Asimismo, ha valorado que impulsan programas preventivos.

Respecto a ello, ha solicitado la revisión y la simplificación de los protocolos y del Decreto de Convivencia para permitir actuaciones más ágiles, especialmente en situaciones graves. Algo en lo que ya se está trabajando, tras la última reunión del Observatorio de Convivencia la semana pasada.

A juicio de la asociación, los protocolos son "lentos" --pueden tardar una media de 20 días en dirimirse--, por lo que darlos más rapidez "beneficiaría" a los equipos directivos, que actualmente pueden actuar en función de la gravedad con la expulsión de cinco días en el domicilio del agresor. Transcurrido dicho periodo debe volver al centro, ya que no se le puede vulnerar el derecho a la educación mientras el procedimiento esté abierto.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Por último, los representantes de la asociación --que han incidido en que para considerarse acoso escolar se deben dar tres factores simultáneos (intención de hacer daño, repetición en el tiempo y abuso de poder)-- han destacado que "la mayor parte" de los conflictos de convivencia en los centros se producen fuera de ellos.

Especialmente, han subrayado que "son malos tiempos" por el "daño" que están causando las redes sociales, con incluso "repuntes de machismo, homofobia y xenobia" en los centros, que "van en contra de los valores que transmitimos".

Por ello, han pedido la implicación de toda la sociedad ya que los docentes y el entorno escolar es "solo una parte de la solución", y han señalado que "la gran parte está en las familias".