Diversos puntos de Cantabria registran fuertes vientos, que superan los 100 km/h en San Roque de Riomiera y Tresviso

Archivo - Paisaje de San Roque de Riomiera - MMS - Archivo

SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Cantabria registran en este inicio de jornadas fuertes rachas de viento, que han superado los 100 kilómetros por hora en San Roque de Riomiera y en Tresviso, entre las más intensas del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, en San Roque de Riomiera las rachas de viento han alcanzado esta madrugada los 115 km/h y los 102 km/h en Tresviso, las segundas y las séptimas más fuertes a nivel nacional, respectivamente.

Aunque ya fuera del ránking nacional, en Torrelavega y Castro Urdiales han llegado a los 85 km/h, mientras que en la zona del aeropuerto Seve Ballesteros han alcanzado los 82 km/h y en Villacarriedo a los 81 km/h.

En la capital, Santander, y en Cabaña Verónica, en Picos de Europa, se han registrado también rachas de viento de 76 km/h.

Y en cuanto a las temperaturas, la mínima en la comunidad autónoma ha sido los -3,5ºC registrados en Cabaña Verónica esta medianoche. A esas horas, también se han situado por debajo de los cero grados en Alto Campoo (-0,3ºC).

En el otro lado, la temperatura máxima en la región han sido los 16,9ºC en San Vicente de la Barquera a las 7.50 horas.