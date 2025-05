El divulgador Ricardo Moure ofrecerá una conferencia en el Museo de la Naturaleza de Cantabria

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria ha organizado una charla a cargo del reconocido divulgador científico Ricardo Moure dentro del programa de actividades complementarias en el Museo de la Naturaleza de Cantabria (MUNAT), ubicado en Carrejo (Cabezón de la Sal).

La charla se titula 'La pluma es de listas: un viaje por la inteligencia de las aves y por su loca vida amorosa', y se celebrará el sábado 31 de mayo, a las 12.00 horas. La entrada es libre, hasta completar aforo previa inscripción.

El santanderino Ricardo Moure es licenciado en Biología por la Universidad de Salamanca y doctor por la de Barcelona. Además de ser científico, ha estudiado interpretación y se dedica a divulgar la ciencia usando las artes escénicas y la tontería en general.

Él mismo afirma que "todo comenzó en 2014, cuando alguien me dijo: tú que eres muy friki, preséntate a Famelab. Famelab es el concurso de monólogos científicos más famoso que existe (probablemente porque no haya más). Mandé un vídeo muy cutre pensando que no me cogerían, pero lo hicieron y resulta que gané. Obtuve el primer puesto en Famelab España".

Es el biólogo de cabecera del programa de TVE 'Órbita Laika', pero también ha trabajado en Radio Nacional; en 'Dame veneno' de Movistar Plus; en el grupo de monologuistas científicos 'Big Van Ciencia', y en el programa 'En el aire con Buenafuente' de la Sexta, entre otros.

Igualmente es responsable de varios podcast como 'Materia absurda', 'Órbita Laika el podcast' o 'Moure oye voces', un peculiar consultorio científico dentro del programa 'Serendipias', de la Cadena SER, donde Moure intenta por todos los medios que este mundo absurdo se entienda un poco mejor o que, al menos, nos haga reír mientras se desmorona.

Durante su presencia en el MUNAT, también firmará ejemplares de su último libro 'Sexo salvaje'. Los interesados en asistir a esta conferencia deben reservar plaza a través del teléfono 942701808 martes a domingos de 10 a 14 y de 15 a 17.30 horas.